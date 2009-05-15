Мини програмка, для нажатия клавиши

Вкратце: Нужно сделать мини програмку (бот, скрипт или как еще сказать), чтобы когда я её запускал, ставился таймер и автоматически нажималась клавиша Enter, с промежутком 20 сек.

С вас цены, срок желательно сегодня, либо завтра.