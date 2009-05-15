Нам требуется программа видео-телефон. Нужны оба компонента, сервер и клиент. Желательно что-бы видео и аудио потоки шли пир2пир, т.е. сервер только соединял клиентовские приложения (насколько я знаю существует метод соединения двух клиентов напрямую, находщихся в ...
Мини програмка, для нажатия клавиши
Вкратце: Нужно сделать мини програмку (бот, скрипт или как еще сказать), чтобы когда я её запускал, ставился таймер и автоматически нажималась клавиша Enter, с промежутком 20 сек.
С вас цены, срок желательно сегодня, либо завтра.
Выбранный исполнитель
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