Разработка Application Firewall

Для встраивания application firewall (далее AF) в существующий антивирусный софт (далее AV) необходимо реализовать user mode API, в котором обязательно должен присутствовать следующий функционал:

1) AF должен иметь функции инициализации, регистрации в системе, загрузки правил и т.д. Деинициализация и функция удаления из системы тоже должна быть.

2) AV должен иметь возможность с помощью API зарегистрировать свою callback функцию, которую будет вызывать AF при попытке какого-либо приложения получить доступ к сети. Необходимо иметь возможность в callback функции задать правило (разрешение или запрет) для этого приложения. Если для приложения уже есть подходящее правило, то вызывать ее не надо, а просто применить правило. Как минимум должно быть 3 варианта правил: запретить, разрешить, спрашивать каждый раз. За основу можно взять правила в tdifw (http://sourceforge.net/projects/tdifw/) в которых есть возможность указывать IP адрес, порт и протокол. Для одного приложения можно задавать несколько правил.

Пример функции: int callback(const char *path, rule *r), где

path – путь к приложению,

r – указатель на правило.

Изначально переменная r должна указывать на валидное правило, в котором указано куда пытается идти приложение (IP адрес, порт, протокол и т.д.) и по умолчанию установлен запрет. Пользователь может поменять это значение и разрешить доступ, после завершения этой функции AF должен сохранить это правило.

3) Должны быть реализованы функции для добавления, удаления и просмотра правил, чтобы можно было в графическом интерфейса AV отображать их.

4) Должна быть возможность отключения и включения AF без изменения/удаления правил. Отдельные правила можно делать активными/неактивными без удаления.

5) Правила должны сохраняться между запусками AF и AV (отключение, перезагрузка) в реестре в двоичном виде. Ключ реестра задается через API при инициализации.

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