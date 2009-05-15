Требуется сделать шаблон для загрузки товара и описания в интернет-магазин. Краткие требования. (подробности в тз) 1. Оператор вводит в шаблон большую фотографию размер от 300 и выше -из нее автоматически формируются средняя ...
C++ наладить программу для работы в Borland C++
Срочно необходимо наладить программу для работы в Borland C++.
Ошибки:
Error: Error: Unresolved external 'DBControl::DBControl()' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MAIN.OBJ
Error: Error: Unresolved external 'DBControl::~DBControl()' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN.MAIN.OBJ
В таком стиле.
Программа в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Есть система Linux c установленным определенным дистрибутивом. Необходимо сделать клон этой системы (образ) и с помощью syslinux сделать загрузочный образ. В общем надо сделать загрузочной диск с помощью которого точно такую же систему можно было ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Добрый День!! Надо написать программу для дипломного проекта: Создание он-лайн автоответчика с автоматическим распознаванием входного языка(Створення он-лайн автовідповідача з автоматичним розпізнаванням вхідної мови) Бюджет не большой. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист (ы) для работы по долгосрочному проекту, в рамках которого нужно будет реализрвать ряд следующих задач 1) Создание цифрового потока ТВ ( Тарелка -> Сервер с Тюнером->Веб) 2) Перевод цифрового ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Язык - Java. Описание приложено.Закрыт16 лет назад
Целью проекта является создание программного продукта для ПК (Windows & Mac), который позволит пользователю скачивать с файлового сервера файлы, которые заказаны на сайте. Т.е. фактически нужен специализированный download manager. Доп. инфа: ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо переписать код программы в Borland Delphi 7 на Borland С++ Builder 6. Код качественно комментирован и переменные хорошо именованы. Объем кода = 120 кБ.Завершен16 лет назад
- $300
Подробности во вложении.Закрыт16 лет назад
Нужно написать расширение для FirefoxПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Программа "Электронный Фотоальбом". Задание очень легкое. Язык Delphi 7. Более подробное описание дам по аське. ICQ: 231 - три - 076Закрыт16 лет назад