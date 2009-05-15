C++ наладить программу для работы в Borland C++

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки159 просмотров

Срочно необходимо наладить программу для работы в Borland C++.

Ошибки:

Error: Error: Unresolved external 'DBControl::DBControl()' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MAIN.OBJ

Error: Error: Unresolved external 'DBControl::~DBControl()' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN.MAIN.OBJ

В таком стиле.

Программа в приложении.

16 лет назад
LiCOS
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Отлично! Быстро, все работает!
Хороший заказчик. все быстро и по делу. рекомендую!

Заявки фрилансеров

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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