Нужно написать расширение для Firefox
Программа формирования и проверки ЭЦП.
Подробности во вложении.
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