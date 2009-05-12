Нужен алгоритм SHA-256

Добрый день!

Нужнен алгоритм SHA-256 на Delphi!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТУТ.

Уточнение:

в виде исходного кода, assembler'ом может быть написан тока цикличиский сдвиг, а не весь алгоритм.

В коде должен быть тока этот алгоритм, а не библиотека сразу всех.