Разработать алгоритм сжатия видеоданных

Необходимо написать программку, которая будет показывать работу алгоритма.

Интерфейс и функции программы самые простые: стандартное приложение со стандартным меню (файл, справка) и несколько кнопок. Выбирается видео файл, в определенном формате, появляется окно с этим файлом, нажимается кнопка "обработать файл", после чего он обрабатывается необходимым алгоритмом (в это время, допустим, грузится строка обработки или %, вообщем какой-то спецэфект ))) ), а после обработки появляется полученое видео.

Алгоритм можно использовать, тот который я предлогаю, либо что-то свое, это не принципиально, главное чтобы было что-то новенькое, или измененное старое.

Цену предлагайте свою, по ходу обговорим и придем к общему решению.