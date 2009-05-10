Необходимо разработать визуальный редактор запросов для баз данных со следующей функциональностью: 1) поддержка различных типов баз данных (должна быть возможность добавлять источники данных ODBC); 2) программа должна ...
Экспорт данных из торгового терминала Quik
Есть торговый терминал QUIK (http://quik.ru/)
Скачать можно по ссылке http://invest.open.ru/common/img/uploaded/EXE-files1/quik.exe
В нем есть функция - в контекстном меню таблицы "Вывод через DDE сервер"
Т.е. если будет открыт Ексель, а в настройках "Вывод через DDE сервер"
указать Книга1 Лист1 то начнется вывод данных таблицы в онлайне.
Задача такая, надо чтобы эти самые данные выгружались в прогу,
которую надо написать, т.е. клиентом чтобы был не эксель а прога.
На сайте http://quik.ru/ есть документация к программе, в том числе вывод данных в стороннние приложения
Среда - Microsoft Visual Studio - VC++ (MFC/API)
ICQ: 239931678
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