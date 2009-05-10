Экспорт данных из торгового терминала Quik

Есть торговый терминал QUIK (http://quik.ru/)

Скачать можно по ссылке http://invest.open.ru/common/img/uploaded/EXE-files1/quik.exe

В нем есть функция - в контекстном меню таблицы "Вывод через DDE сервер"

Т.е. если будет открыт Ексель, а в настройках "Вывод через DDE сервер"

указать Книга1 Лист1 то начнется вывод данных таблицы в онлайне.

Задача такая, надо чтобы эти самые данные выгружались в прогу,

которую надо написать, т.е. клиентом чтобы был не эксель а прога.

На сайте http://quik.ru/ есть документация к программе, в том числе вывод данных в стороннние приложения

Среда - Microsoft Visual Studio - VC++ (MFC/API)

ICQ: 239931678