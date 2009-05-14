Нужно разработать модуль под Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки229 просмотров

Нужно сделать модуль для получения купона на скидку, сходный с этим функционалом: http://www.union-fpg.ru/discount.phtml

Чтобы пользователь ввёл свои данные и получил купон на скидку, который затем смог бы распечатать с сайта.

Купон должен иметь ограниченный срок действия, например, 7 дней.

При создании купона в него должен вписываться некий произвольный код (ass23dw56gr), и дублироваться в какой-нибодь файл. У продавца был бы доступ к файлу с кодами купонов, а у пользователя - сгенерированный купон с уникальным кодом.

Для распечатки купона предусмотреть отдельную кнопку, при нажатии которой электронная копия купона отправлялась бы по трём адресам: админу сайта, продавцу товара/услуги и покупателю.

Для заполнения купона регистрация на сайте не обязательна.

Поля для ввода юзером:

- ФИО покупателя;

- Наименование компании-продавца;

- Наименование товара/услуги для предоставления скидки;

- электронная почта покупателя;

- телефон покупателя;

Также на купоне будет информация о сайте, где он будет генерироваться. Подробности - с исполнителем данного заказа.

Бюджет - 1000 руб.

Joomla
16 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Osiris-Yura
Юра 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$50
3 дня
Приятно сотрудничать с хорошим человеком. Работа (разработка модуля под Joomla) выполнена качественно и в срок. Удачи!
Отличный заказчик !!! Четко поставлены задачи, оперативное сотрудничество, своевременная оплата. Рекомендую всем Сергея Москвина как порядочного и ответственного заказчика. Буду рад на дальнейшее сотрудничество с Сергеем...

Заявки фрилансеров

Osiris-Yura
Юра 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад

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