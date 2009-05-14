Нужно разработать модуль под Joomla 1.5

Нужно сделать модуль для получения купона на скидку, сходный с этим функционалом: http://www.union-fpg.ru/discount.phtml

Чтобы пользователь ввёл свои данные и получил купон на скидку, который затем смог бы распечатать с сайта.

Купон должен иметь ограниченный срок действия, например, 7 дней.

При создании купона в него должен вписываться некий произвольный код (ass23dw56gr), и дублироваться в какой-нибодь файл. У продавца был бы доступ к файлу с кодами купонов, а у пользователя - сгенерированный купон с уникальным кодом.

Для распечатки купона предусмотреть отдельную кнопку, при нажатии которой электронная копия купона отправлялась бы по трём адресам: админу сайта, продавцу товара/услуги и покупателю.

Для заполнения купона регистрация на сайте не обязательна.

Поля для ввода юзером:

- ФИО покупателя;

- Наименование компании-продавца;

- Наименование товара/услуги для предоставления скидки;

- электронная почта покупателя;

- телефон покупателя;

Также на купоне будет информация о сайте, где он будет генерироваться. Подробности - с исполнителем данного заказа.

Бюджет - 1000 руб.