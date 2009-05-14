В общем нужно сделать что-то вроде тул-бара для 3-х браузеров, это своего рода новый браузер мешающий пользователю эффективно работать. вот скриншот http://s43.radikal.ru/i100/0905/0e/9f4908b85423.jpg В требуемых браузерах должно отображаться такое ...
Нужно разработать модуль под Joomla 1.5
Нужно сделать модуль для получения купона на скидку, сходный с этим функционалом: http://www.union-fpg.ru/discount.phtml
Чтобы пользователь ввёл свои данные и получил купон на скидку, который затем смог бы распечатать с сайта.
Купон должен иметь ограниченный срок действия, например, 7 дней.
При создании купона в него должен вписываться некий произвольный код (ass23dw56gr), и дублироваться в какой-нибодь файл. У продавца был бы доступ к файлу с кодами купонов, а у пользователя - сгенерированный купон с уникальным кодом.
Для распечатки купона предусмотреть отдельную кнопку, при нажатии которой электронная копия купона отправлялась бы по трём адресам: админу сайта, продавцу товара/услуги и покупателю.
Для заполнения купона регистрация на сайте не обязательна.
Поля для ввода юзером:
- ФИО покупателя;
- Наименование компании-продавца;
- Наименование товара/услуги для предоставления скидки;
- электронная почта покупателя;
- телефон покупателя;
Также на купоне будет информация о сайте, где он будет генерироваться. Подробности - с исполнителем данного заказа.
Бюджет - 1000 руб.
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