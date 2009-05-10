Визуальный редактор запросов для баз данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок312 просмотров

Необходимо разработать визуальный редактор запросов для баз данных со следующей функциональностью:

1) поддержка различных типов баз данных (должна быть возможность добавлять источники данных

ODBC);

2) программа должна уметь выводить структуру базы данных в дружественной для пользователя

форме (чтобы неподготовленный пользователь мог понять что к чему), также следует предусмотреть подробный режим (режим эксперта);

3) поддержка формирования словаря БД на языке пользователя (предусмотреть что-то вроде синонимов для операторов которые могут участвовать в запросах);

4) предусмотреть возможность задания расшифровки полей таблиц (например, когда название поля не может отразить характер содержащихся в нем данных, нужно чтобы была возможность задать синоним для него и хранить базу синонимов для каждой БД где-то отдельно);

5) возможность ВИЗУАЛЬНО формировать запрос на выборку и на объединение (в простом и расширенном режимах; в простом, например, нужно чтобы лишняя информация не участвовала в запросе (неплохо было бы предусмотреть предварительное задание "лишних" полей или может еще чего-нибудь). Запрос формируется в виде различных раскрывающихся списков.

В расширенном режиме предусмотреть отображение текста SQL-запроса с возможностью его изменения);

6) желательно наличие возможности добавлять вычисляемые поля при визуальном формировании запроса;

7) результаты запроса выводятся в виде таблицы, можно предусмотреть отчеты с возможностью печати.

Средство разработки: Delphi или Turbo Delphi (предпочтительнее).

Сроки исполнения: до 21 мая.

DelphiSQL
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikel77
Zaleynim 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$1
1 день
Проект полностью провален. Человек крайне неуровновешенный. Имеет около 20 асек и 10 аккаунтов на данном сайте. Просьба к модераторам отловить данные аккаунты по IP и забанить данного фрилансера.
Думал минут 20 чтоб написать или нет - решил что стоит - короче вот ситуация которую могу описать я человек заявил 38уе эквивалент в вмр сделал работу в делфи7 потому што у него другого небыло - тело пропало с обеда до вечера = вечером сказало сделать в сторонних компонентах с визуализацией получше - хотеле аналог десигнера - я ему написал что десигнер за пару дней и 38 уе не пишется - вставил емс квери билдер- кто работал с ибэкспертом - знает - оно через сутки появилось посмотрело и сказало что неустраивает - решил расстаться - постоянно нет онлайн - за 38 уе хочет программный продукт ... по популярности соизмеримый... с ... ну сами понимаете обьяснить или скрины дать или тз нормальное составить или лень ему или не умеет не знаю - короче каму такое надо - делайте - может 10-ку накинет - но за неё остатки мозга высосет через аську Кстати тело ещё и по проекту с контроллером - обещало 15 мая тз - так и не увидел.

Заявки фрилансеров

nikel77
Zaleynim 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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