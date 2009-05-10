Необходимо разработать визуальный редактор запросов для баз данных со следующей функциональностью:

1) поддержка различных типов баз данных (должна быть возможность добавлять источники данных

ODBC);

2) программа должна уметь выводить структуру базы данных в дружественной для пользователя

форме (чтобы неподготовленный пользователь мог понять что к чему), также следует предусмотреть подробный режим (режим эксперта);

3) поддержка формирования словаря БД на языке пользователя (предусмотреть что-то вроде синонимов для операторов которые могут участвовать в запросах);

4) предусмотреть возможность задания расшифровки полей таблиц (например, когда название поля не может отразить характер содержащихся в нем данных, нужно чтобы была возможность задать синоним для него и хранить базу синонимов для каждой БД где-то отдельно);

5) возможность ВИЗУАЛЬНО формировать запрос на выборку и на объединение (в простом и расширенном режимах; в простом, например, нужно чтобы лишняя информация не участвовала в запросе (неплохо было бы предусмотреть предварительное задание "лишних" полей или может еще чего-нибудь). Запрос формируется в виде различных раскрывающихся списков.

В расширенном режиме предусмотреть отображение текста SQL-запроса с возможностью его изменения);

6) желательно наличие возможности добавлять вычисляемые поля при визуальном формировании запроса;

7) результаты запроса выводятся в виде таблицы, можно предусмотреть отчеты с возможностью печати.

Средство разработки: Delphi или Turbo Delphi (предпочтительнее).

Сроки исполнения: до 21 мая.