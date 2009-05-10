Нужно сделать модуль для получения купона на скидку, сходный с этим функционалом: http://www.union-fpg.ru/discount.phtml Чтобы пользователь ввёл свои данные и получил купон на скидку, который затем смог бы распечатать с сайта. Купон ...
Визуальный редактор запросов для баз данных
Необходимо разработать визуальный редактор запросов для баз данных со следующей функциональностью:
1) поддержка различных типов баз данных (должна быть возможность добавлять источники данных
ODBC);
2) программа должна уметь выводить структуру базы данных в дружественной для пользователя
форме (чтобы неподготовленный пользователь мог понять что к чему), также следует предусмотреть подробный режим (режим эксперта);
3) поддержка формирования словаря БД на языке пользователя (предусмотреть что-то вроде синонимов для операторов которые могут участвовать в запросах);
4) предусмотреть возможность задания расшифровки полей таблиц (например, когда название поля не может отразить характер содержащихся в нем данных, нужно чтобы была возможность задать синоним для него и хранить базу синонимов для каждой БД где-то отдельно);
5) возможность ВИЗУАЛЬНО формировать запрос на выборку и на объединение (в простом и расширенном режимах; в простом, например, нужно чтобы лишняя информация не участвовала в запросе (неплохо было бы предусмотреть предварительное задание "лишних" полей или может еще чего-нибудь). Запрос формируется в виде различных раскрывающихся списков.
В расширенном режиме предусмотреть отображение текста SQL-запроса с возможностью его изменения);
6) желательно наличие возможности добавлять вычисляемые поля при визуальном формировании запроса;
7) результаты запроса выводятся в виде таблицы, можно предусмотреть отчеты с возможностью печати.
Средство разработки: Delphi или Turbo Delphi (предпочтительнее).
Сроки исполнения: до 21 мая.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $300
В общем нужно сделать что-то вроде тул-бара для 3-х браузеров, это своего рода новый браузер мешающий пользователю эффективно работать. вот скриншот http://s43.radikal.ru/i100/0905/0e/9f4908b85423.jpg В требуемых браузерах должно отображаться такое ...Завершен16 лет назад
Добрый день, коллеги Необходимо разработать элементарный SMTP клиент на C/C++. ВНИМАНИЕ! Без использования дополнительных библиотек. Приложение должно запускаться под XP/Vista 1. В программе должен быть ...Завершен16 лет назад
Класс должен уметь: создавать запись выводить запись редактировать запись удалять запись сортировать Задача очень очень срочная.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно написать программу perl Которая выполняет следующие функии. Ввод имя каталога с клавиатуры, поиск в этом каталоге и подкаталогах файлов с расширением (.c, .cc, .cxx, .cpp, ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написание программы для массового добавления текста в файлы. Суть программы. Имеем 100 файлов с текстом (*.htm) и 1 текст вида: Источник - weblancer Нужно этот текст дописать в конец каждого ...Завершен16 лет назад
Надо реализовать на Delphi 7 базу данных "Деканат". Базу на Access предоставлю. Набор функций обычный просмотр, редактирование, добавление, удаление, поиск, сортировка. Оставляйте координаты.Завершен16 лет назад
Добрый вечер. Требуется написать небольшую программку на C++ "база данных" в среде Borland C++ для студента 1го курса. Программа представляет собой класс где реализованы возможности-методы занесения, удаления, редактирования записи. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Программа должна восстанавливать модель объекта по фотографии(всего 6 шт.), на которой наблюдается сетка из лазеров, для более подробного описанияя задания см. вложенный файл( рассмотрю любые предложения) Требования можно посмотреть в виде презентации, можно скачать по ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо переделать интернет программу из Delphi 7 в C++ и добавить ряд несложных и сложных функций. Нужен человек, который сможет постоянно поддерживать проект и выпускать дополнения. Оплата договорная, но: 1. За переделку ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад