Разобраться в программе, дописать и описать ее

Есть исходники написанного кодека, который кодирует видео c использованием компенсации движения с точностью до 1/2 точки и энтропийного кодирования кодами Хаффмана перменной длинны. Аналог кодека MPEG2.

Необходимо разобраться в коде программы, при необходимости дописать его, и самое главное описать словесно, где-то листов на 10-15 (с формулами и возможно схемами), что делает эта программа