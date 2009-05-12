Разобраться в программе, дописать и описать ее

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки427 просмотров

Есть исходники написанного кодека, который кодирует видео c использованием компенсации движения с точностью до 1/2 точки и энтропийного кодирования кодами Хаффмана перменной длинны. Аналог кодека MPEG2.

Необходимо разобраться в коде программы, при необходимости дописать его, и самое главное описать словесно, где-то листов на 10-15 (с формулами и возможно схемами), что делает эта программа

16 лет назад
StinKa
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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