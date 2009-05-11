Создание программы замены текста

Есть торговый терминал QUIK (http://quik.ru/) Скачать можно по ссылке http://invest.open.ru/common/img/uploaded/EXE-files1/quik.exe В нем есть функция - в контекстном меню таблицы "Вывод через DDE сервер" Т.е. если будет открыт Ексель, а в ...