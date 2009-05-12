Транспортная задача на Delphi

Здравствуйте.

Не желательно писать на почту и в аську. В аське будем обсуждать всё с выбранным исполнителем

Нужна программа на Delphi,

но не примитивная транспортная задача, а посложнее

:)

Приблизительная модель в приложенном файле.

Добавлено будет ещё кое-что.

Прошу обращаться только понимающих в этом методе людей, знающих как это всё реализовать

Ни в коем случае не оставляйте предложения, не прочитав внимательно файл!

Всё, спасибо, жду ;)