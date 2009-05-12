Защита текста на сайте

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Закрыт10 заявок345 просмотров

Здравствуйте. Необходимо реализовать защиту текста на сайте.

То есть, чтобы когда его копировали в ворд, тектовый редактор или что-то подобное, выскакивали непонятные символы, которых на сайте не видно.

Соответственно, чтобы вычистить это всё, нужно будет долго просидеть, а тогда рационально вообще самому написать.

Именно такая защита мне нужна. Если кто-то сможет реализовать - буду рад сотрудничать.

16 лет назад
wildsv
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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