Защита текста на сайте

Здравствуйте. Необходимо реализовать защиту текста на сайте.

То есть, чтобы когда его копировали в ворд, тектовый редактор или что-то подобное, выскакивали непонятные символы, которых на сайте не видно.

Соответственно, чтобы вычистить это всё, нужно будет долго просидеть, а тогда рационально вообще самому написать.

Именно такая защита мне нужна. Если кто-то сможет реализовать - буду рад сотрудничать.