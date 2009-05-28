Сделать GUI к Java проекту

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок330 просмотров

Есть готовый проект на Java.

Суть проекта: Программа работы с базой данных автосервиса.

Сама программа рабочая, к ней нужно сделать графический интерфейс + желательны комментарии на русском.

Сроки: чем быстрее тем лучше, максимум неделя.

Java
16 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$60
5 дней
Настоящий профессионал. В кратчайшие сделал GUI к Java проекта и всё доходчиво объяснил. От общения с ним остались только положительные эмоции.
Приятно было сотрудничать с вежливым и адекватным человеком, а уж тем более – получить оплату без задержек :о) Спасибо!

Заявки фрилансеров

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад

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