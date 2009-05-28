Добрый день! Нужнен алгоритм SHA-256 на Delphi! ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО ТУТ. Уточнение: в виде исходного кода, assembler'ом может быть написан тока цикличиский ...
Сделать GUI к Java проекту
Есть готовый проект на Java.
Суть проекта: Программа работы с базой данных автосервиса.
Сама программа рабочая, к ней нужно сделать графический интерфейс + желательны комментарии на русском.
Сроки: чем быстрее тем лучше, максимум неделя.
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