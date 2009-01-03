Здравствуйте. Название должно содержать в себе бренд, и к тому же быть легко читаемым и запоминаемым. Аудитория: любители фотографии. ВНИМАНИЕ: УСЛОВИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ. Теперь нужно выбирать в зонах net/com/ru домен из 4-5 символов (всё так же без дефисов, ...
- Копирайтинг32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Необходимо реализовать защиту текста на сайте. То есть, чтобы когда его копировали в ворд, тектовый редактор или что-то подобное, выскакивали непонятные символы, которых на сайте не видно. Соответственно, чтобы вычистить это всё, нужно будет долго ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Зоны: net, ru, com, org. Свободные имена, естественно. Хочется что-то короткое и вместительное для такого типа людей. Чтобы ассоциация была на профессионализме и состоятельном отношении что ли.. Буду рад выслушать все варианты. Никаких тире ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Вообщем, требуется связать слово Украина и все от него исходящие и сериалы. Возможны другие варианты. Зоны com и net. Сайт сериалов. Предложения скрыты. Только свободные домены. Приоритет: восприятие на слух, количество символов и значение. выбран ukrserials.comКопирайтинг36 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется журналист-новостник. Сразу говорю "пока, удачи" тем, кто любит писать: "n/1000 знаков". На сайте 12 новостных категорий. Нужно писать 3-5 новостей в день в каждую из них. Естественно, переписывание, а не копирование. Возможно взять меньше категорий, если ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад