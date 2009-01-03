wildsv

Георгий Юрченко wildsv

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Название для соц. сети фотографов

    Здравствуйте. Название должно содержать в себе бренд, и к тому же быть легко читаемым и запоминаемым. Аудитория: любители фотографии. ВНИМАНИЕ: УСЛОВИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ. Теперь нужно выбирать в зонах net/com/ru домен из 4-5 символов (всё так же без дефисов, ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Защита текста на сайте

    Здравствуйте. Необходимо реализовать защиту текста на сайте. То есть, чтобы когда его копировали в ворд, тектовый редактор или что-то подобное, выскакивали непонятные символы, которых на сайте не видно. Соответственно, чтобы вычистить это всё, нужно будет долго ...

    Тексты для сайта
    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Соц. сеть для взрослых состоявшихся людей

    $50

    Здравствуйте. Зоны: net, ru, com, org. Свободные имена, естественно. Хочется что-то короткое и вместительное для такого типа людей. Чтобы ассоциация была на профессионализме и состоятельном отношении что ли.. Буду рад выслушать все варианты. Никаких тире ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать имя домена

    $10

    Вообщем, требуется связать слово Украина и все от него исходящие и сериалы. Возможны другие варианты. Зоны com и net. Сайт сериалов. Предложения скрыты. Только свободные домены. Приоритет: восприятие на слух, количество символов и значение. выбран ukrserials.com

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новости на сайт

    Требуется журналист-новостник. Сразу говорю "пока, удачи" тем, кто любит писать: "n/1000 знаков". На сайте 12 новостных категорий. Нужно писать 3-5 новостей в день в каждую из них. Естественно, переписывание, а не копирование. Возможно взять меньше категорий, если ...

    Новости для сайта
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад