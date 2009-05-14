Целью проекта является создание программного продукта для ПК (Windows & Mac), который позволит пользователю скачивать с файлового сервера файлы, которые заказаны на сайте. Т.е. фактически нужен специализированный download manager.

Доп. инфа:

- заказчик - компания, владелец сайта;

- язык программирования - на выбор исполнителя;

- портфолио исполнителя - наличие обязательно;

- детальное ТЗ имеется;

- разработка дизайна программы может входить или не входить в объем работ исполнителя;

- сайт, с которого требуется скачивать файлы, уже существует, серверная часть для взаимодействия с программой скачки уже разработана;

- стоимость работ и сроки обсуждаются;

- желательно, чтобы исполнитель находился в Москве.