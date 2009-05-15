Шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки204 просмотра

Требуется сделать шаблон для загрузки товара и описания в интернет-магазин.

Краткие требования. (подробности в тз)

1. Оператор вводит в шаблон большую фотографию размер от 300 и выше

-из нее автоматически формируются средняя (280) и маленькая (125)

2. Оператор обводит текст или рисунки описания в источнике

-выделенный объект должен сохраниться, как фотография.

Оплата после выполнения или поэтапно.

16 лет назад
FedorT
Федор 
60 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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