Есть система Linux c установленным определенным дистрибутивом. Необходимо сделать клон этой системы (образ) и с помощью syslinux сделать загрузочный образ. В общем надо сделать загрузочной диск с помощью которого точно такую же систему можно было ...
Шаблон
Требуется сделать шаблон для загрузки товара и описания в интернет-магазин.
Краткие требования. (подробности в тз)
1. Оператор вводит в шаблон большую фотографию размер от 300 и выше
-из нее автоматически формируются средняя (280) и маленькая (125)
2. Оператор обводит текст или рисунки описания в источнике
-выделенный объект должен сохраниться, как фотография.
Оплата после выполнения или поэтапно.
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