Требуется специалист (ы) для работы по долгосрочному проекту, в рамках которого нужно будет реализрвать ряд следующих задач 1) Создание цифрового потока ТВ ( Тарелка -> Сервер с Тюнером->Веб) 2) Перевод цифрового ...
Он-лайн автоответчик C#
Добрый День!!
Надо написать программу для дипломного проекта:
Создание он-лайн автоответчика с автоматическим распознаванием входного языка(Створення он-лайн автовідповідача з автоматичним розпізнаванням вхідної мови)
Бюджет не большой. Программа не должна быть супер сложной, сами понимаете на уровне диплома бакалавра.
Может у кого-то есть готовая.
Язык С#, или С++. (обязательно чтоб код был комментирован) (хотя если есть предложение на других языках, пишите пожалуйста)
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