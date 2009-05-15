Он-лайн автоответчик C#

Добрый День!!

Надо написать программу для дипломного проекта:

Создание он-лайн автоответчика с автоматическим распознаванием входного языка(Створення он-лайн автовідповідача з автоматичним розпізнаванням вхідної мови)

Бюджет не большой. Программа не должна быть супер сложной, сами понимаете на уровне диплома бакалавра.

Может у кого-то есть готовая.

Язык С#, или С++. (обязательно чтоб код был комментирован) (хотя если есть предложение на других языках, пишите пожалуйста)