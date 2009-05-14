Требуется специалист (ы) для работы по долгосрочному проекту, в рамках которого нужно будет реализрвать ряд следующих задач

1) Создание цифрового потока ТВ ( Тарелка -> Сервер с Тюнером->Веб)

2) Перевод цифрового потока на флеш (аналог ютуба, только с реальным потоком вместо Видео)

3) Создание возможности ТВ трансляций на сотовых телефонах и Айфонах. Подобные программы уже есть.

Если кто работал в этой области и чувствует что может плотно и продуктивно работать в это мнаправлении - пишите.

Проект очень интересный и долгосрочный!

Подробности при личном общении

В заявках прошу указать пару слов о том, какой у вас опыт в этом направлении.