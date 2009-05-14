Язык - Java. Описание приложено.
Онлайн ТВ
Требуется специалист (ы) для работы по долгосрочному проекту, в рамках которого нужно будет реализрвать ряд следующих задач
1) Создание цифрового потока ТВ ( Тарелка -> Сервер с Тюнером->Веб)
2) Перевод цифрового потока на флеш (аналог ютуба, только с реальным потоком вместо Видео)
3) Создание возможности ТВ трансляций на сотовых телефонах и Айфонах. Подобные программы уже есть.
Если кто работал в этой области и чувствует что может плотно и продуктивно работать в это мнаправлении - пишите.
Проект очень интересный и долгосрочный!
Подробности при личном общении
В заявках прошу указать пару слов о том, какой у вас опыт в этом направлении.
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