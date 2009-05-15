Создание загрузчика для Linux

Есть система Linux c установленным определенным дистрибутивом. Необходимо сделать клон этой системы (образ) и с помощью syslinux сделать загрузочный образ. В общем надо сделать загрузочной диск с помощью которого точно такую же систему можно было установить на любой компьютер. Надо расписать порядок создания такого загрузочного диска