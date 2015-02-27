Курсовая на C

Требуется практическая часть курсовой работы на паскале

Графика в Си

библиотека graphics.h

moveto, lineto ;)

Итак задание:

Написать программу эмитации перемещений железнодорожного локомотива

на железнодорожном узле есть главный путь и тупик. На пути слева от тупика в произвольном порядке

стоят грузовые и пасажирские вагоны. Нужно собрать все пасажирские вагоны справа, а грузовые оставить слева.

на экране должно быть показано, как локомотив из 1 или несколькими вагонами, последний(е) из которых пасажирские едет по осн пути , задним ходом зежжает в тупик , выезжает оттуда только с грузовыми вагонами, а пасажирские остаються в тупике и т. д

если количество пас ваг ограничено , то все они помещаються в тупик, если нет, то несколько остаеться на осн пути

общее кол ваг = 50

Рисовать красиво вагоны не нужно просто обычные квадратики разноцветные.

Срок воскресенье вечер.

Олпата по факту или Безопасная сделка.