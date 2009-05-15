ИС Арендаторы vb6 + БД

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок179 просмотров

Неообходимо дописать программу, которая служит записной книжкой для рилторов.

Имеется БД арендаторов, встречи. Необходимо переделать интерфейс до юзабильного вида, добавить возможность просматривать предстоящие встречи.

Проект делается для сдачи в средн-спец учебном заведени, требования не очень высоки.

16 лет назад
liser25
Anton 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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