Модуль авторизации для Sharepoint и Windows TS

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Необходимо разработать модули авторизации для Microsoft Sharepoint и Windows Terminal Server. Авторизация должна проходить используя технологию Pixlogin. Более детальное описание - в файле Description.doc. Описание подобных модулей для Apache и PAM:

http://files.fv.kiev.ua/PAM%20Pixlogin%20Auth.pdf

http://files.fv.kiev.ua/Apache%20Pixlogin%20Auth.pdf

Ждем вопросов и предложений.

С уважением,

================

Махтин Александр,

ООО "Вебекс"

[email protected]

www.webex.com.ua

www.futurevision.com.ua

Apache
16 лет назад
futurevision
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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