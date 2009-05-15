Программа Видео-телефон

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт13 заявок470 просмотров

Нам требуется программа видео-телефон. Нужны оба компонента, сервер и клиент. Желательно что-бы видео и аудио потоки шли пир2пир, т.е. сервер только соединял клиентовские приложения (насколько я знаю существует метод соединения двух клиентов напрямую, находщихся в разных сетях за брэндмауером (НАТ)). Клиенты должны работать даже находясь за брэндмауэром.

Приложения должны работать как под виндоус так и под линукс. Но (желательно) не использовать яву.

После окончания проекта, нам потребуются все исходники с документацией на английском языке.

Нас так-же интересует конечное качество картинки и звука на линиях с отдачей в 64кбит, 128 кбит, 256кбит.

Прошу только предложения с ценами и сроками работы. Так-же прошу людей без опыта в данной тематике, не предлагать свою кандидатуру.

16 лет назад
Alexey_Neyman
46 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

bsa2000
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$5200
120 дней

Заявки фрилансеров

bsa2000
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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