Нам требуется программа видео-телефон. Нужны оба компонента, сервер и клиент. Желательно что-бы видео и аудио потоки шли пир2пир, т.е. сервер только соединял клиентовские приложения (насколько я знаю существует метод соединения двух клиентов напрямую, находщихся в разных сетях за брэндмауером (НАТ)). Клиенты должны работать даже находясь за брэндмауэром.

Приложения должны работать как под виндоус так и под линукс. Но (желательно) не использовать яву.

После окончания проекта, нам потребуются все исходники с документацией на английском языке.

Нас так-же интересует конечное качество картинки и звука на линиях с отдачей в 64кбит, 128 кбит, 256кбит.

Прошу только предложения с ценами и сроками работы. Так-же прошу людей без опыта в данной тематике, не предлагать свою кандидатуру.