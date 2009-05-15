Разработка алгоритма RC4

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок212 просмотров

Необходимо написать программу в среде Turbo С на языке C++, реализующую алгоритм шифрования RC4.

Нужна только программа с комментариями.

Срок - воскресенье вечер.

16 лет назад
Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Хороший заказчик. В общении приятен. С оплатой никаких проблем. Всем советую.

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pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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