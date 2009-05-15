Программа (база) о фирмах города

На сайте gis35.ru есть программа. Не сама база на сайте, а программа, которую можно скачать с сайта.

Кратко о программе:

Инофрмационная программа по фирмам города. Работает после инсталяции на ПК.

Обновление происходит с сайта или с диска.

Реклама в программе (баннеры, сообщения и т.п.) загружается с ПК или с сайта.

В программе есть база организаций. Карта во флеше с поиском, транспортом.

Можно узнать наиболее оптимальный маршрут.

Кто примерно понимает и может сделать, можно скачать ее для более подробного изучения.

Что должно быть в итоге: Предполагается клон, с наследованием положительных сторон + усовершенствование.

О твас требуется знать стоиомость:

1. на разработку данной программы

2. поддержу и совершенствование.

Указывайте две ссумы, т.к. не обязательно оба пункта будет вести один и тот же исполнитель.

Также, кто может это сделать, пишите каким образом это готовы сделать, какую структуру программы можете предложить.

Заполнение базы и карты происходить будет мной.