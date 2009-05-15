Скрипт для онлайн гонок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки206 просмотров

Вкратце: есть онлайн сервис (Онлайн гонки), там можно увеличивать рейтинг проигрывая одним персоонажем другому, можно ли как нибуть упростить этот процесс? Например скрипт написать чтобы само, ставило ставку, выбирала с кем ехать, подтверждало и ехало?

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16 лет назад
Prepod595
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров