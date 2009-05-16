Скрипт или программа получает список доменов для регистрации, список почтовых ящиков с паролями Регистрирует для каждого ящика свой -UANIC и записывает их в файл (с логинами и паролями) Делит список поровну ...
Добавление сайтов в сапу
Требуется добавить два сайта в сапу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Джумла. Как я понимаю, работы минут на 10... Надо прикрутить скрипт отправки сообщения на e-mail (через пхп) на статичной странице. Назовите, пожалуйста, цену...Завершен16 лет назад
- $50
Работа с сайтам на ДЛЕЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать систему тиккета (общение с тех.поддержкой) под Joomla 1.5.9. Как я это вижу: - модифицируете стандартную систему регистрации под тиккет, - в тиккете должно быть 2 отдела в которые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать скрипт личного кабинета для виртуального хостинга, взаимодействующего со сторонними приложениями (панель биллинга и панель управления сервером) через API-шлюз. Все вопросы на почту [email protected]. СергейЗакрыт16 лет назад
Сайт http://pitbullpoker.ru/ Я удалил каталог из фтп, который назывался типа того как $^%$%^RTWFD5w4g56t456$%^&#$%^ Думал вирус. Теперь в нижней части сайта появляется сообщение об ошибке Fatal error: Class ...Завершен16 лет назад
Требуется на долгосрочное сотрудничество Java-разработчик Требования: 1. Владение ActionScript 3 2. Знание баз данных (в частности MySQL) 3. Работа с SVN-репозиториями 4. Работа с RPC ...Закрыт16 лет назад
Нужен небольшой скрипт на PHP, который вылавливает поисковых ботов (все какие есть) и записывает в БД - дата и время посещения, ip адрес, имя бота, адрес страницы (я думаю здесь не нужно все писать в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Доброго времени суток всем! Недавно появилась надобность сьезжать с Укоза. Необходимо перенести форум с Укоза на ipb (Invision Power Board). В перенос не входит настройка дизайна – только перенос ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется помощь в отладке CGI скриптов в Twilight CMS на хостинге RUcenter. вылетают ошибки 500 и 403. Ваша цена и сроки.Закрыт16 лет назад