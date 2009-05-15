Необходимо сделать систему тиккета (общение с тех.поддержкой) под Joomla 1.5.9.

Как я это вижу:

- модифицируете стандартную систему регистрации под тиккет,

- в тиккете должно быть 2 отдела в которые можно отправлять запросы: тех.поддержка и бухгалтерия,

- при обращении в тех.поддержку на е-маил сис.админов необходимо присылать тему вопроса и ссылку в систему тиккета для ответа.

- в систему тиккета необходимо внедрить раздел "FAQ" при этом FAQ для бухгалтерии и тех.поддержки разный. Можно даже и назвать соответственно: FAQ бухгалтерия, FAQ тех.поддержка. Соотв. у админа должна быть возможность пополнять этот раздел.

- Созданные тиккеты клиентами должны сохраняться в Архив каждого клиента. Тоесть один клиент не может видеть тиккеты другого.

- Когда клиент создает новый тиккет, должна добавляться инфо из его регистрации: ФИО. Также клиент заполняет обязательное поле "Домен" на котором произошла ошибка.

- Необходима возможность каждому клиенту самостоятельно изменять свой пароль, е-маил и др.контактные данные. (контактные данные доступны лишь админу).

- При ответах на запросы клиентов - клиентам отправлять е-маил уведомление об ответе.

- Возможность добавлять к тиккету 3 изображения не более чем по 200кб каждый.

В будущем возможна доработка системы и расширение функционала.