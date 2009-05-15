Требуется создать формы по типу https://www.changemoney.me/exchange/clearing_request.asp?from=RUR&to=WMZ&type=UT&action=show_request где человек выбирает ВИД ВАЛЮТЫ системы берет из файла КУРСЫ покупки и продажи данной валюты дальше вводит свои данные после чего выбирает БАНК 3 вида. 1. ...
Необходимо сделать систему тиккета
Необходимо сделать систему тиккета (общение с тех.поддержкой) под Joomla 1.5.9.
Как я это вижу:
- модифицируете стандартную систему регистрации под тиккет,
- в тиккете должно быть 2 отдела в которые можно отправлять запросы: тех.поддержка и бухгалтерия,
- при обращении в тех.поддержку на е-маил сис.админов необходимо присылать тему вопроса и ссылку в систему тиккета для ответа.
- в систему тиккета необходимо внедрить раздел "FAQ" при этом FAQ для бухгалтерии и тех.поддержки разный. Можно даже и назвать соответственно: FAQ бухгалтерия, FAQ тех.поддержка. Соотв. у админа должна быть возможность пополнять этот раздел.
- Созданные тиккеты клиентами должны сохраняться в Архив каждого клиента. Тоесть один клиент не может видеть тиккеты другого.
- Когда клиент создает новый тиккет, должна добавляться инфо из его регистрации: ФИО. Также клиент заполняет обязательное поле "Домен" на котором произошла ошибка.
- Необходима возможность каждому клиенту самостоятельно изменять свой пароль, е-маил и др.контактные данные. (контактные данные доступны лишь админу).
- При ответах на запросы клиентов - клиентам отправлять е-маил уведомление об ответе.
- Возможность добавлять к тиккету 3 изображения не более чем по 200кб каждый.
В будущем возможна доработка системы и расширение функционала.
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