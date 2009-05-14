Аналог icq.img.tj + надо будет дописать дополнительный функционал т.е. админка и управление редиректом на другие сайты прописанные в админке по возможности добавить клиентов AOL, google, skape, msn, gabber
Форма для оплаты
Требуется создать формы по типу
https://www.changemoney.me/exchange/clearing_request.asp?from=RUR&to=WMZ&type=UT&action=show_request
где человек выбирает ВИД ВАЛЮТЫ системы берет из файла КУРСЫ покупки и продажи данной валюты дальше вводит свои данные после чего выбирает БАНК 3 вида.
1. Банк Альфа - вводит Ф.И.О и номер счета
2. ВТБ24 - вводит Ф.И.О и номер УНК
3. Другой банк - все реквизиты банка
после чего жмет отправить и его отправляет в мерчант WM на оплату
в примечании перевода указывается след. EXC. 1000 р. на счет в АЛЬФАБАНК №11111111, Ф.И.О. к получению 999 р.
Так же требуется обратная форма на продажу все тоже самое!
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