Чат для ОнЛайн поддержки с возможностью контроля качества обслуживания операторов поддержки Цель: Созднать чат для того чтобы пользователи сайта имели возможность задать вопросы службе поддержки OnLine. ...
Простой PHP сценарий (наименьшее общее кратное)
Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее кратное заданных чисел.
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