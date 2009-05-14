Простой PHP сценарий (наименьшее общее кратное)

Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее кратное заданных чисел.

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Оплата по факту, 5Wmz или за отзыв.

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