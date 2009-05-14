Простой PHP сценарий (наименьшее общее кратное)

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Завершен6 заявок159 просмотров

Необходимо создать сценарий php-1-03.php, который для чисел 546 и 15 находит наименьшее общее кратное и выводит в строке обозревателя сообщение вида "Наименьшее общее кратное чисел 546 и 15 равно Result.", где Result - наименьшее общее кратное заданных чисел.

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PHP
16 лет назад
asmodeus
Даниил 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Сделал все вовремя и грамотно.

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UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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