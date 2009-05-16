Авторизация на Vip-file.com с помощью PHP - Curl

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок180 просмотров

Нужно авторизоватся на сайт Vip-file.com, и зайти как авторизованный пользователь на страницу http://vip-file.com/ftp/acc_file.php . Результатом работы скрипта должна быть данная страница, отображенная в браузере.

ВАЖНО: скрипт должен работать под сборкой XAMPP Linux 1.7.1

LinuxPHP
16 лет назад
klezin
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад
$5
1 день
Работу сделал, всё быстренько потестили. Нормальные люди, работать с ними можно :)

Заявки фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
16 лет назад