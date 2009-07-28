Сделать добавление новостей и медиа на Flash сайте

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Завершен2 заявки167 просмотров

Пишите в скайп: sergey_goryashin

16 лет назад
milasaa
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$250
5 дней
Очень порядочный и адекватный человек! Работу выполняет качественно и в срок, к поправкам относится нормально не спорит и не придирается. Делал программную часть для флеш сайта гр. Леприконсы. Очень рекомендую для работы как состоявшегося профессионала. Спасибо!
Отличный заказчик. Очень тактичен! А главное - прекрасно знает, чего хочет, - и понятно это объясняет. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. :)

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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