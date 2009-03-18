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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
14 лет назад
Отличный дизайнер, очень нравиться работать!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством - чётко сформулированное задание, корректность, отличный заказчик. Работаю не первый раз. Рекомендую как надежного заказчика.
$30
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана быстро и качественно. Учитывала все замечания и предложения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик.Работать понравилось.Оплата была произведена в полном объеме как и договаривались. Рада буду работать в дальнейшем!!
$100
10 баллов
14 лет назад
Все было сделано очень качественно и в срок. Более того, договаривались на один эскиз, а получил два. Очень доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно работать с Андреем.Оплата поступила вовремя и в полном объеме как и договаривались.А самое главное, что заказчик не дергал меня во время работы, полностью доверившись мне.Всем бы таких заказчиков.Буду рада работать в дальнейшем;)
$150
10 баллов
15 лет назад
Все выполнила отлично за очень сжатые сроки. Спасибо большое. ))) Работаю не первый раз!! Рекомендую!
Ответный отзыв
Делала для для Дмитрия дизайн сайта, очень четкая, понятная постановка задачи, отличное техническое задание, всегда понятные и уместные замечания, готовность пойти навстречу. Приятно работать с профессионалом. Оплата в срок(работали без предоплаты). надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$100
10 баллов
15 лет назад
Отлично! Все замечания после первого наброска учтены, результат тот, что нужен. Здесь (http://abitato.ru) сайт в дизайне Ирины.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Знает чего хочет достичь в конечном результате, четко формулирует ТЗ, вовремя и без проблем оплачивает работ. Вежлив, тактичен и спокоен в общении. Очень понравилось с ним работать. Рекомендую всем.