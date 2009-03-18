milasaa

Ирина Малина milasaa

 
38 летБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Люблю свою работу)

Skype: milasaa

Портфолио
  • ***
    ***
    123 просмотра
  • ***
    ***
    197 просмотров
  • ***
    ***
    133 просмотра
  • ***
    ***
    100 просмотров
  • ***
    ***
    110 просмотров
  • ***
    ***
    112 просмотров
  • ***
    ***
    108 просмотров
  • ***
    ***
    108 просмотров
  • ***
    ***
    101 просмотр
  • ***
    ***
    115 просмотров
  • ***
    ***
    108 просмотров
  • Без названия
    169 просмотров
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
dmitrykotenko
Дмитрий 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
$250
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта приватный проект для Рафалович Ирины
Отличный дизайнер, очень нравиться работать!
Очень довольна сотрудничеством - чётко сформулированное задание, корректность, отличный заказчик. Работаю не первый раз. Рекомендую как надежного заказчика.
Ответный отзыв
workforfood
Кирилл 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Логотип ИМ детских товаров.
Работа сделана быстро и качественно. Учитывала все замечания и предложения. Рекомендую.
Очень адекватный заказчик.Работать понравилось.Оплата была произведена в полном объеме как и договаривались. Рада буду работать в дальнейшем!!
Ответный отзыв
monkkeybiz
Андрей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Сайт для рок-группы
Все было сделано очень качественно и в срок. Более того, договаривались на один эскиз, а получил два. Очень доволен. Спасибо!
Было приятно работать с Андреем.Оплата поступила вовремя и в полном объеме как и договаривались.А самое главное, что заказчик не дергал меня во время работы, полностью доверившись мне.Всем бы таких заказчиков.Буду рада работать в дальнейшем;)
Ответный отзыв
dmitrykotenko
Дмитрий 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
$150
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта приватный проект для Рафалович Ирины
Все выполнила отлично за очень сжатые сроки. Спасибо большое. ))) Работаю не первый раз!! Рекомендую!
Делала для для Дмитрия дизайн сайта, очень четкая, понятная постановка задачи, отличное техническое задание, всегда понятные и уместные замечания, готовность пойти навстречу. Приятно работать с профессионалом. Оплата в срок(работали без предоплаты). надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Kasheftin
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Редизайн сайта (только дизайн без верстки)
Отлично! Все замечания после первого наброска учтены, результат тот, что нужен. Здесь (http://abitato.ru) сайт в дизайне Ирины.
Отличный заказчик. Знает чего хочет достичь в конечном результате, четко формулирует ТЗ, вовремя и без проблем оплачивает работ. Вежлив, тактичен и спокоен в общении. Очень понравилось с ним работать. Рекомендую всем.
Ответный отзыв