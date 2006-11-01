Есть одна интересная игра, катамино (http://boardgamegeek.com/boardgame/6931/katamino). Для одной из версий игры я написал простенький рекурсивный solver на javascript (http://new.ragneta.com/katamino/1.html). Нужно переписать 5kb javascript кода на си, чтобы быстрее работало. По сути - 2 функции с ...
Я работаю в компании ME-Design.
Основные проекты компании:
Собственные проекты:
Полное резюме здесь: http://ragneta.com/cv.html
- $50Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $150
Нужно нарисовать дизайн для новостного портала. Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется сделать редизайн сайта http://abitato.ru (сайт о недвижимости в Хорватии). На выходе мне нужен psd-файл с дизайном главной страницы, отдельно логотип и фавикон, верстаю сам. Главное - идея, не важно, что конкретно написано на кнопках или в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $600
Санкт-Петербург, Веб-мастер, З/п: 400-800 у.е. Должностные обязанности: Постоянное сопровождение десятка основных сайтов компании. Исследование конкурентов, работа над usability, исправление ошибок. Поиск путей дальнейшего развития. Требования к кандидату: Отличное знание PHP, HTML, XML. Опыт программирования на perl, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад