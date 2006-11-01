Kasheftin

Алексей Кузнецов Kasheftin

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Я работаю в компании ME-Design.

Основные проекты компании:

http://findjob.ru

http://directrix.ru

http://mashins.ru

http://imeet.ru

http://flashzona.ru

Собственные проекты:

http://nordhome.ru

http://abitato.ru

http://obzor.lt

Полное резюме здесь: http://ragneta.com/cv.html

  • Переписать скрипт на C (C++)

    $50

    Есть одна интересная игра, катамино (http://boardgamegeek.com/boardgame/6931/katamino). Для одной из версий игры я написал простенький рекурсивный solver на javascript (http://new.ragneta.com/katamino/1.html). Нужно переписать 5kb javascript кода на си, чтобы быстрее работало. По сути - 2 функции с ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной страницы новостного портала

    $150

    Нужно нарисовать дизайн для новостного портала. Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта (только дизайн без верстки)

    $100

    Требуется сделать редизайн сайта http://abitato.ru (сайт о недвижимости в Хорватии). На выходе мне нужен psd-файл с дизайном главной страницы, отдельно логотип и фавикон, верстаю сам. Главное - идея, не важно, что конкретно написано на кнопках или в ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вебмастер

    $600

    Санкт-Петербург, Веб-мастер, З/п: 400-800 у.е. Должностные обязанности: Постоянное сопровождение десятка основных сайтов компании. Исследование конкурентов, работа над usability, исправление ошибок. Поиск путей дальнейшего развития. Требования к кандидату: Отличное знание PHP, HTML, XML. Опыт программирования на perl, ...

    PHPHTMLLinuxPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
milasaa
38 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Редизайн сайта (только дизайн без верстки)
Отличный заказчик. Знает чего хочет достичь в конечном результате, четко формулирует ТЗ, вовремя и без проблем оплачивает работ. Вежлив, тактичен и спокоен в общении. Очень понравилось с ним работать. Рекомендую всем.
Отлично! Все замечания после первого наброска учтены, результат тот, что нужен. Здесь (http://abitato.ru) сайт в дизайне Ирины.
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