Дизайн главной страницы новостного портала

Нужно нарисовать дизайн для новостного портала.

Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые в свою очередь делятся на категории), авто, афиша и тв, карта (googlemaps), доски объявлений, компании, блоги, фото, игры, люди (пользователи).

На данный момент нужно нарисовать только главную страницу.

Главное - идея, не важно, что конкретно написано на кнопках или в текстах.

Портал делается на основе печатной газеты, и дизайн нужен сухой в стиле таймс (http://times.com).

Логотип газеты прикреплен к проекту. В принципе редизайн логотипа делать не прошу, то есть если у Вас получится красиво с данным логотипом, то очень хорошо (у меня не получилось нарисовать что-то внятное). Если нет, то можно несколько изменить цвета, можно нарисовать свой глобус или даже убрать слова вокруг глобуса (короче идея с глобусом должна сохраниться, между логотипами газеты и портала должна остаться ассоциация).

Вот что можно разместить на главной (если это поможет):

- верхнее меню с подпорталами

- (вход - зарегистрироваться) или профиль (аватар - личные сообщения - настройки - выход)

- поиск, блок с курсами валют, погодой

- пару главных новостей как на http://directrix.ru или с большой картинкой как на таймс. если размещать новость с большой картинкой, то заголовок новости можно разместить как в этом дизайне http://turbomilk.ru/img/homepage_main_big.jpg.

- блоки с новостями по темам, самое читаемое, последние комментарии

Требования к дизайну:

- светлый фон, темный текст

- статичный 1000 пикселей в ширину по центру

- нарисовать поля по бокам от сайта, сделать их либо в цвет фона, либо нет, можно орнамент. короче учесть.

- скинуть мне все материалы и иконки, которые используются (например если рисуете прогноз погоды с тучкой, то мне нужен соответствующий икон-сет с солнышком, дождиком итд).