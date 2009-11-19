Дизайн главной страницы новостного портала

Обявляется тендер на изготовление трех дизайнов для сайта фирмы занимающейся логистикой. Претентеднт желательно должен знать флеш технологии для последующего изготовления флеш анимации. После просмотра черновых вариантов, выбирается исполнитель, обговаривается цена выполнения, делается предоплата 40% (остальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн для новостного портала.
Структура будущего проекта примерно такая как на http://telegraf.lv: есть главная страница (на которой всего понемногу) и подпорталы (на них всего понемногу из их тематики). Подпорталы - это новости (которые в свою очередь делятся на категории), авто, афиша и тв, карта (googlemaps), доски объявлений, компании, блоги, фото, игры, люди (пользователи).
На данный момент нужно нарисовать только главную страницу.
Главное - идея, не важно, что конкретно написано на кнопках или в текстах.
Портал делается на основе печатной газеты, и дизайн нужен сухой в стиле таймс (http://times.com).
Логотип газеты прикреплен к проекту. В принципе редизайн логотипа делать не прошу, то есть если у Вас получится красиво с данным логотипом, то очень хорошо (у меня не получилось нарисовать что-то внятное). Если нет, то можно несколько изменить цвета, можно нарисовать свой глобус или даже убрать слова вокруг глобуса (короче идея с глобусом должна сохраниться, между логотипами газеты и портала должна остаться ассоциация).
Вот что можно разместить на главной (если это поможет):
- верхнее меню с подпорталами
- (вход - зарегистрироваться) или профиль (аватар - личные сообщения - настройки - выход)
- поиск, блок с курсами валют, погодой
- пару главных новостей как на http://directrix.ru или с большой картинкой как на таймс. если размещать новость с большой картинкой, то заголовок новости можно разместить как в этом дизайне http://turbomilk.ru/img/homepage_main_big.jpg.
- блоки с новостями по темам, самое читаемое, последние комментарии
Требования к дизайну:
- светлый фон, темный текст
- статичный 1000 пикселей в ширину по центру
- нарисовать поля по бокам от сайта, сделать их либо в цвет фона, либо нет, можно орнамент. короче учесть.
- скинуть мне все материалы и иконки, которые используются (например если рисуете прогноз погоды с тучкой, то мне нужен соответствующий икон-сет с солнышком, дождиком итд).
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