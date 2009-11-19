Доработать, нарисовать внутренние страницы дизайна

Обявляется тендер на изготовление трех дизайнов для сайта фирмы занимающейся логистикой. Претентеднт желательно должен знать флеш технологии для последующего изготовления флеш анимации. После просмотра черновых вариантов, выбирается исполнитель, обговаривается цена выполнения, делается предоплата 40% (остальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером.
Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD.
Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, что нужно поправить, дорисовать.
Плюс согласно имеющемуся стилю и дизайну сайта надо создать/стилизовать на базе него несколько внутренних страниц для разделов сайта:
ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ КОНКУРСА НАДО ОТРИСОВАТЬ ВСЕГО ОДНУ СТРАНИЦУ, а не все! Все будет рисовать победитель.
Нужны страницы:
- Страница с каталогом товаров - (http://domkino.su/index.php?categoryID=12&category_slug=varianty-upakovki) - все продумать и сделать красиво.
- Главная страница - (http://domkino.su/).
- Контакты - (http://domkino.su/index.php?ukey=auxpage_3).
- Зарегистрироваться - (http://domkino.su/index.php?ukey=register) - тут только поля ввода (т.е. минимум графики).
- Вход с паролем - (http://domkino.su/index.php?ukey=auth) - тоже самое, два слова и поля ввода.
- Обратная связь - (http://domkino.su/index.php?ukey=feedback) - тоже самое, только несколько слов и поля ввода.
- Страница "мой счет" (это страница доступная после ввода логина и пароля, на вроде личного кабинета, где есть информация о уже сделанных покупках и т.п.).
- Блок "корзина", который всплывает при нажатии "в корзину".
- Блог/Новости - (http://domkino.su/index.php?ukey=news) - совсем маленькая страничка.
- Прайс - (http://domkino.su/index.php?ukey=pricelist).
- Карта сайта (этой страницы в магазине сейчас нет, но она будет добавлена).
- Партнерская программа - http://partner.domkino.su/ - ВАЖНО. Эту страницу не надо встраивать в общую картинку/формат дизайна магазина. Она должна быть с одной стороны, отдельной самостоятельной страницей с читаемой областью в ширину около 1000 пикселей (размещенной по центру экрана), а с другой стороны стилизованной с основным дизайном, быть узнаваемой, иметь общие узнаваемые черты (стиль, фон, шрифты, заголовки, логотип) основного сайта. Суть думаю ясна.
- Дорисовать шторы, они должны уметь качественно растягиваться в высоту (подробнее о том, что нужно расскажет верстальщик).
- И еще 1-2 несложных момента (объяснит верстальщик) .
И общая для всего дизайна задача по шрифтам. На дизайне они конечно красивые, но оставлять их картинкой с точки зрения СЕО очень не хочется! Надо продумать и подобрать какой-то популярный(ые) веб-шрифт(ы) (а так же цвет, размер, стиль), чтобы все заголовки, ссылки можно было сделать текстом, и чтобы в тоже время идеально вписывался в дизайн.
ВНИМАНИЕ! ПО ПОВОДУ КОНКУРСА!
Отрисовывать в конкурсе ВСЕ страницы НЕ надо! В конкурсе надо лишь, продумать и нарисовать одну сраницу на выбор:
- Страница с каталогом товаров - (http://domkino.su/index.php?categoryID=12&category_slug=varianty-upakovki) - все продумать и сделать красиво.
- Главная страница - (http://domkino.su/).
На основе этой работы и будет выбран Победитель конкурса, который начнет доработывать все остальные страницы сайта и те моменты (шторы и еще пара мелочей) , которые объяснит дополнительно верстальщик.
Жду предложений. А так же Ваши скромные цены и разумные сроки :)
Спасибо.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $35
Макет нужен к пятнице (завтра, в первой половине дня). Бюджет - 1000 рублей. ТЗ: ООО "ФАРАОН" - агентство недвижимости Оформление сайта в стиле Древнего Египта. Внешний вид сайта - в виде развёрнутого старого папируса. 1. Цветовая гамма - золото, ...Завершен14 лет назад
Требуется разработать дизайн и сверстать его на платформе modx. Просьба писать людям, уже имевшим дело с этой платформой. Если работа будет успешной, будет еще пара сайтов так же на modx. Сроки важны не так сильно, ...Завершен14 лет назад
Сайту нужен редизайн надо переделать www.ducati.lv под новый дизайн как на www.ducati.com можно использовать любую смс интересует примерная ценаДизайн сайтов36 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://angelkids.ru/, нужно полностью скопировать дизайн и цветовое решение, переделав только шапку (изменить изображения детей и логотип Angel Kids). Убрать из шапки регистрацию, она вообще не нужна. Бюджет - 500 рублей. Срок - сегодня до 18.00 ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, нужно разработать дизайн-макет. в приложении тех задание. К отклику не забудьте пожалуйста приложить ссылку на ваши работы.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен шаблон под Php -fusion 7 на тему кошек. http://www.archicass.com/ Пример по этой ссылке. Пишите мне в личку как быстро сможете сделать и цену в WMR Или сайт на HTML где просто добавить инфу о кошках и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется дизайн + верстка на вордпресс либо джумглу (возможен и html, но это если исполнитель будет очень убедителен) Категория сайта: Машиностроение Исполнение: Неделя Работа -> Деньги, Соответственно некачественная работа не оплачивается. Подробности обсудим по ходу.Завершен14 лет назад
- $150
Если проект будет сделан хорошо, то дальше буду привлекать на постоянной основе по дизайну для развития ресурса _____________________________________________ ____ Проект некоммерческий Сайт про Шведские шахматы (игра 2 на 2 человека) Срок – 1-2 дня Двиг – Joomla (программист есть) ДАМ ФОТО ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером. Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD. Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад