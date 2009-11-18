Доработать, нарисовать внутренние страницы дизайна

Здравствуйте,

Потеряна (надеюсь временно) связь с прошлым дизайнером.

Есть необходимо доработать несколько моментов в уже созданном готовом дизайне - http://domkino.su/diz.jpg. Формат PSD.

Сейчас этот дизайн находится в предподготовке к верстке, я дам контакты верстальщика (с веблансера) он пояснит, что нужно поправить, дорисовать.

Плюс согласно имеющемуся стилю и дизайну сайта надо создать/стилизовать на базе него несколько внутренних страниц для разделов сайта:

Нужны страницы:

- Страница с каталогом товаров - (http://domkino.su/index.php?categoryID=12&category_slug=varianty-upakovki) - все продумать и сделать красиво.

- Главная страница - (http://domkino.su/).

- Контакты - (http://domkino.su/index.php?ukey=auxpage_3).

- Зарегистрироваться - (http://domkino.su/index.php?ukey=register) - тут только поля ввода (т.е. минимум графики).

- Вход с паролем - (http://domkino.su/index.php?ukey=auth) - тоже самое, два слова и поля ввода.

- Обратная связь - (http://domkino.su/index.php?ukey=feedback) - тоже самое, только несколько слов и поля ввода.

- Страница "мой счет" (это страница доступная после ввода логина и пароля, на вроде личного кабинета, где есть информация о уже сделанных покупках и т.п.).

- Блок "корзина", который всплывает при нажатии "в корзину".

- Блог/Новости - (http://domkino.su/index.php?ukey=news) - совсем маленькая страничка.

- Прайс - (http://domkino.su/index.php?ukey=pricelist).

- Карта сайта (этой страницы в магазине сейчас нет, но она будет добавлена).

- Партнерская программа - http://partner.domkino.su/ - ВАЖНО. Эту страницу не надо встраивать в общую картинку/формат дизайна магазина. Она должна быть с одной стороны, отдельной самостоятельной страницей с читаемой областью в ширину около 1000 пикселей (размещенной по центру экрана), а с другой стороны стилизованной с основным дизайном, быть узнаваемой, иметь общие узнаваемые черты (стиль, фон, шрифты, заголовки, логотип) основного сайта. Суть думаю ясна.

- Дорисовать шторы (тут подробнее о том, что нужно расскажет верстальщик).

И общий для всего дизайна вопрос по шрифтам. На дизайне они конечно красивые, но оставлять их картинкой с точки зрения СЕО очень не хочется! Надо продумать и подобрать какой-то популярный(ые) веб-шрифт(ы) (а так же цвет, размер, стиль), чтобы все заголовки, ссылки можно было сделать текстом, и чтобы в тоже время идеально вписывался в дизайн.

Жду предложений. А так же Ваши скромные цены и разумные сроки :)