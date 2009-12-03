Недорогой дизайн для сайта.

$50
Дизайн сайтовЗавершен58 заявок506 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Недорогой дизайн для сайта.

в корпоративных тонах. обычный сайт визитка. тематика - медицина.

!!!!!! В АСЮ И ЛИЧКУ НЕ ЛОМИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!

14 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Хороший дизайн и слаженая работа как всегда. Спасибо.
Спасибо Александру за сотрудничество и своевременную оплату.
  • Похожие заказы

  • Разработка нового дизайна для сайта

    Необходимо разработать новый дизайн для сайта Сайт должен быть: 1. функционален 2. прост 3. интуитивно понятен 4. максимум три цвета (кроме случая редкостной дизайнерской находки) 5. на каждой странице тематическая картинка отражающая суть страницы (например на странице "Фотоотчеты" - картинка фотоаппарата, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблон DLE

    $100

    Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке,тема – компьютерная графика.Не варез.Онлайн информационный журнал .Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид,с интересной и сложной шапкой отвечаюшей заявленой тематике.Большая просьба не переспрашивать по нескольку раз ТЗ и не напрашиваться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн, верстка и тестирование HTML-email'а

    Нужно нарисовать, сверстать и протестировать HTML-шаблон письма для рассылки пользователям веб-сервиса. Дизайн письма должен соответствовать дизайну сайта сервиса. Пример (не наш): http://www.web-view.net/Show/0XF3372CE7680BCDA4328CCD03021407BC88AADD26ABA2FB6E8CBFD3FE93BB1FDF.htm Базовые требования к верстке: http://www.mailchimp.com/articles/how_to_code_html_emails/ Задача срочная.

    HTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PSD шаблон сайта

    PSD Шаблон для сайта на тематику Автоаксессуары. Очень простой(Мини) в стиле market.yandex.ua. web2.0 Минимум графики.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка = шаблон

    Шаблон DLE 1 - 50 долл. так как ничего экстраординарного не требуется,кроме классной шапки ( долл 10 добавлю за креативность идеи общей композиции,а может и не добавлю ) 2 - Ваше портофолио не имеет никакого значения.Важна ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оформить страницу для аукциона ebay

    $150

    Нужно профессионально оформить страницу для аукциона ebay в Германии для одного товара. Оформление должно быть весьма конкурентноспособным, конкуренты будут "приложены" в качестве примера :) Хотелось бы немного анимации во флэше + обработка двух ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже красной икры.

    $200

    Сделать дизайн для сайта по доставке красной икры в Москве, переварив то, что вы видите на картинке. В шапке сделать силуэт кремля из икринок. На страницах отшарпить и пристроить узнаваемые образы с икрой: бутербродик, вазочку икорную ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад