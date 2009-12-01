Дизайн сайта по продаже красной икры.

Сделать дизайн для сайта по доставке красной икры в Москве, переварив то, что вы видите на картинке.

В шапке сделать силуэт кремля из икринок. На страницах отшарпить и пристроить узнаваемые образы с икрой: бутербродик, вазочку икорную с ложечкой (или без). Шрифты подобрать, заголовок нормально написать.

Дизайн-шаблон один для всех страниц (возможно, только с картинками в подвале 2-3 разных образа).

Надо красиво и четко. Ничего лишнего. Только икра и информация.

Оставляйте предложения при наличии выполненных работ.