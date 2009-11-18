Дизайн для сайта с информационными материалами

Добрый день!

Мы решили сделать сайт с ознакомительными материалами по сексуальным отклонениям и смежной с этим тематике. Ресурс будет иметь информационную направленность, т.е. мы не собираемся размещать там материалы эротического и тем более порнографического характера. Что-то вроде тематической википедии. Сайт ориентирован на людей, интересующихся данными темами. В статьях, помимо описания конкретного отклонения, будет изложено его воздействие на культуру и предполагаемые причины возникновения тех или иных отклонений.