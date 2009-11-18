Дизайн для сайта с информационными материалами

Есть не сколько заданий для дизайнеров, задания не пыльные и не сложные, но нужно приятное исполнение. 1. Нужно к новому году оформить сайты. Всего 2 сайта принадлежащих одной компании. 2. Сделать баннер для сайта. Баннер будет информационного ...
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Добрый день!
Мы решили сделать сайт с ознакомительными материалами по сексуальным отклонениям и смежной с этим тематике. Ресурс будет иметь информационную направленность, т.е. мы не собираемся размещать там материалы эротического и тем более порнографического характера. Что-то вроде тематической википедии. Сайт ориентирован на людей, интересующихся данными темами. В статьях, помимо описания конкретного отклонения, будет изложено его воздействие на культуру и предполагаемые причины возникновения тех или иных отклонений.
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