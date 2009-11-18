Качественный дизайн 3-х сайтов

Исполнитель выбран. Проект закрыт. Всем спасибо!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайнов 3х сайтов
1. Сайт по продаже и доставке мебели из Европы
2. Сайт по ремонту мебели
3. Сайт конкурс красоты
Нужно сдавать работы именно в этой последовательности , возможна поэтапная оплата.
Готового ХЗ нет нужна Ваша креативность и талант.
за все три дизайна 25.000 рублей яденьгами.
Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и грамотного использования шрифтов на сайте.
Особенно важно внимание к мелочам и проработка каждого пикселя в дизайне.
Внимание! Не пишите в личку, на почту или в аську. Предложения оставляйте только здесь.
В предложениях просьба оставлять 3 ссылки, на работающие и сделанные Вами дизайны.
Пожалуйста, не оставляйте ссылок на портфолио - оставляйте ссылки сразу на рабочие проекты.
Прошу сразу не писать:
1. Демперов, пытающихся выбить заказ более низкой ценой, при этом предлагающих откровенно отвратное качество работы. Мне нужно именно качество, а не низкая цена.
2. Дизайнеров, не уверенных в своих силах. Не уверены - что можете предоставить качество, как на представленных скриншотах - лучше не пишите!
3. Любителей использовать клипарт. Необходимо чтобы все элементы дизайна - были уникальными.
4. Менеджеров студий. Я ищу непосредственного и конечного исполнителя, чтобы не было игры в испорченный телефон.
5. Стандартные предложения в стиле "обращайтесь, сделаю". Если вы хотите получить данный проект, вы должны меня заинтересовать, в случае предложения "пишите" - я даже не буду смотреть ссылки на Ваши работы.
Уважайте свое и мое время!
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