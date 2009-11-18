Качественный дизайн 3-х сайтов

Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайнов 3х сайтов

1. Сайт по продаже и доставке мебели из Европы

2. Сайт по ремонту мебели

3. Сайт конкурс красоты

Нужно сдавать работы именно в этой последовательности , возможна поэтапная оплата.

Готового ХЗ нет нужна Ваша креативность и талант.

за все три дизайна 25.000 рублей яденьгами.

Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и грамотного использования шрифтов на сайте.

Особенно важно внимание к мелочам и проработка каждого пикселя в дизайне.

Внимание! Не пишите в личку, на почту или в аську. Предложения оставляйте только здесь.

В предложениях просьба оставлять 3 ссылки, на работающие и сделанные Вами дизайны.

Пожалуйста, не оставляйте ссылок на портфолио - оставляйте ссылки сразу на рабочие проекты.

Прошу сразу не писать:

1. Демперов, пытающихся выбить заказ более низкой ценой, при этом предлагающих откровенно отвратное качество работы. Мне нужно именно качество, а не низкая цена.

2. Дизайнеров, не уверенных в своих силах. Не уверены - что можете предоставить качество, как на представленных скриншотах - лучше не пишите!

3. Любителей использовать клипарт. Необходимо чтобы все элементы дизайна - были уникальными.

4. Менеджеров студий. Я ищу непосредственного и конечного исполнителя, чтобы не было игры в испорченный телефон.

5. Стандартные предложения в стиле "обращайтесь, сделаю". Если вы хотите получить данный проект, вы должны меня заинтересовать, в случае предложения "пишите" - я даже не буду смотреть ссылки на Ваши работы.

Уважайте свое и мое время!