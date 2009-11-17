Создание дизайна сайта

Нужно нарисовать Дизайн по ТЗ. ТЗ вышлю на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта.
Основное условие - умение отрисовывать графику с фотографий на уровне приложенных файлов.
Будут предоставлены фотографии интерьеров, которые необходимо будет использовать в оформлении сайта.
Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и грамотного использования шрифтов на сайте.
Особенно важно внимание к мелочам и проработка каждого пикселя в дизайне.
Всего будет порядка 5 однотипных страниц (которые в свою очередь будут отличаться шапкой и набором графики).
На выходе должны получится psd файлы с готовым к верстке дизайном.
Одно из основных условий - выдерживание обговоренных сроков.
Заранее предупреждаю, что в случае задержки утвержденных сроков - с утвержденной суммы работ будет списана неустойка.
Оплата - 1000$. В случае обоснования с Вашей стороны - стоимость работ может быть увеличена, после согласования всех деталей. Предоплата - возможна и я готов обсуждать ее размер, при предоставлении соответствующих гарантий с Вашей стороны.
Обратите внимание - предложенная Вами цена не является преимуществом. Господа демперы - проходите мимо и не тратьте свое и мое время. Основной критерий выбора исполнителя качество работ!
Если Вы из Санкт-Петербурга - это будет Вам в плюс. В этом случае - возможно дальнейшее официальное оформление.
Внимание! Не пишите в личку, на почту или в аську. Предложения оставляйте только здесь.
В предложениях просьба оставлять 3 ссылки, на работающие и сделанные Вами дизайны.
Пожалуйста, не оставляйте ссылок на портфолио - оставляйте ссылки сразу на рабочие проекты.
Прошу сразу не писать:
1. Демперов, пытающихся выбить заказ более низкой ценой, при этом предлагающих откровенно отвратное качество работы. Мне нужно именно качество, а не низкая цена.
2. Дизайнеров, не уверенных в своих силах. Не уверены - что можете предоставить качество, как на представленных скриншотах - лучше не пишите!
3. Любителей использовать клипарт. Необходимо чтобы все элементы дизайна - были уникальными.
4. Менеджеров студий. Я ищу непосредственного и конечного исполнителя, чтобы не было игры в испорченный телефон.
5. Стандартные предложения в стиле "обращайтесь, сделаю". Если вы хотите получить данный проект, вы должны меня заинтересовать, в случае предложения "пишите" - я даже не буду смотреть ссылки на Ваши работы.
Уважайте свое и мое время!
Все вопросы (ТОЛЬКО ВОПРОСЫ!!) - оставляйте в личку, постараюсь на все оперативно ответить.
Техническое задание - пока не готово и находится на стадии написания.
Жду Ваших предложений, спасибо.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Друзья мои, я прекрасно знаю, что это работа студии Лебедева.
Но я не считаю, что это что-то сверхвозможное и такой уровень недостижим. Я уверен среди Вас есть достаточно профессионалов, которые могут выполнить эту работу не хуже предоставленного варианта.
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