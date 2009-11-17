Создание дизайна сайта

Приветствую всех!

Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта.

Основное условие - умение отрисовывать графику с фотографий на уровне приложенных файлов.

Будут предоставлены фотографии интерьеров, которые необходимо будет использовать в оформлении сайта.

Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и грамотного использования шрифтов на сайте.

Особенно важно внимание к мелочам и проработка каждого пикселя в дизайне.

Всего будет порядка 5 однотипных страниц (которые в свою очередь будут отличаться шапкой и набором графики).

На выходе должны получится psd файлы с готовым к верстке дизайном.

Одно из основных условий - выдерживание обговоренных сроков.

Заранее предупреждаю, что в случае задержки утвержденных сроков - с утвержденной суммы работ будет списана неустойка.

Оплата - 1000$. В случае обоснования с Вашей стороны - стоимость работ может быть увеличена, после согласования всех деталей. Предоплата - возможна и я готов обсуждать ее размер, при предоставлении соответствующих гарантий с Вашей стороны.

Обратите внимание - предложенная Вами цена не является преимуществом. Господа демперы - проходите мимо и не тратьте свое и мое время. Основной критерий выбора исполнителя качество работ!

Если Вы из Санкт-Петербурга - это будет Вам в плюс. В этом случае - возможно дальнейшее официальное оформление.

Внимание! Не пишите в личку, на почту или в аську. Предложения оставляйте только здесь.

В предложениях просьба оставлять 3 ссылки, на работающие и сделанные Вами дизайны.

Пожалуйста, не оставляйте ссылок на портфолио - оставляйте ссылки сразу на рабочие проекты.

Прошу сразу не писать:

1. Демперов, пытающихся выбить заказ более низкой ценой, при этом предлагающих откровенно отвратное качество работы. Мне нужно именно качество, а не низкая цена.

2. Дизайнеров, не уверенных в своих силах. Не уверены - что можете предоставить качество, как на представленных скриншотах - лучше не пишите!

3. Любителей использовать клипарт. Необходимо чтобы все элементы дизайна - были уникальными.

4. Менеджеров студий. Я ищу непосредственного и конечного исполнителя, чтобы не было игры в испорченный телефон.

5. Стандартные предложения в стиле "обращайтесь, сделаю". Если вы хотите получить данный проект, вы должны меня заинтересовать, в случае предложения "пишите" - я даже не буду смотреть ссылки на Ваши работы.

Уважайте свое и мое время!

Все вопросы (ТОЛЬКО ВОПРОСЫ!!) - оставляйте в личку, постараюсь на все оперативно ответить.

Техническое задание - пока не готово и находится на стадии написания.

Жду Ваших предложений, спасибо.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Друзья мои, я прекрасно знаю, что это работа студии Лебедева.

Но я не считаю, что это что-то сверхвозможное и такой уровень недостижим. Я уверен среди Вас есть достаточно профессионалов, которые могут выполнить эту работу не хуже предоставленного варианта.