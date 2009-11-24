Изменить надпись в PSD шаблоне

$5
Дизайн сайтовЗавершен35 заявок393 просмотра
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Требуется изменить 3 маленькие надписи в PSD шаблоне сайта.

14 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Очень проффесиональный человек. Сделал быстро, качественно и на высоком проффесиональном уровне.
Понравилось работать с Александром. Все четко объяснил, показал, вовремя оплатил. Рекомендую!
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