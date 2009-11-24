Изменить надпись в PSD шаблоне

Нужно разработать дизайн для сайта. Старый дизайн можно посмотреть тут besurf.ru Он заказчику нравился, нужно разработать что-либо на замену. Необязательно в таком же стиле, главное чтобы дизайн был цельным. Верстка может быть с полями или без, без разницы. ...