Требуется нарисовать дизайн для интернет-журнала, который впоследствии будет сделан на Joomla. Предложить надо 3 варианта различного дизайна. Журнал вполне стандартный, разные типы пользователей, статьи, популярное, и т.д. Присылайте на [email protected] портфолио, я в ответ высылаю детальное ТЗ и ...