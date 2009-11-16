Создание темы для Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок154 просмотра
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Необходимо переделать готовый шаблон Wordpress или предложить свой в короткие сроки, но со вкусом. Тема - гуманитарная организация.

Основные требования:

-не более 3-4 цветов белый, красный, черный или серый (можно оттенки)

-90% статичная информация

-из модулей - новости, галерея, форма обратной связи

-в дизайне должна присутствовать карусель(присутствует в шаблоне) и бегущая строка

Нравится концепция сайта www.hsbc.ru

Сайт необходим срочно. Без опыта работы прошу не беспокоить.

WordPress
14 лет назад
Baker
NaN летТуркменистан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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