Создание темы для Wordpress

Необходимо переделать готовый шаблон Wordpress или предложить свой в короткие сроки, но со вкусом. Тема - гуманитарная организация.

Основные требования:

-не более 3-4 цветов белый, красный, черный или серый (можно оттенки)

-90% статичная информация

-из модулей - новости, галерея, форма обратной связи

-в дизайне должна присутствовать карусель(присутствует в шаблоне) и бегущая строка

Нравится концепция сайта www.hsbc.ru

Сайт необходим срочно. Без опыта работы прошу не беспокоить.