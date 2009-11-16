Есть портал media-v.eu его нужно перелицевать, есть набросок нового дизайна www.media-v.eu/portal_new необходимо перетащить старый вариант портала на новый дизайн, также нужно будет изменить некоторые темы и добавить функциональность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта. Требования к дизайну (рамки для творчества дизайнера) сформулированы в виде ТЗ; все существующие на данный момент элементы фирменного стиля (в виде логотипов, товарных знаков и т.д.) собраны в одном файле, там же приведен перечень разделов сайта и их назначение.
Заказ будет передан специалисту, который быстрее и качественнее других сделает демо-работу: эскиз (на базе материалов заказчика) главной страницы сайта.
Все указанные выше материалы предоставлю по требованию на имейл. По всем вопросам пишите по почте.
ЗЫ. После дизайна будет еще заказ на верстку
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