Требуется разработать дизайн сайта. Требования к дизайну (рамки для творчества дизайнера) сформулированы в виде ТЗ; все существующие на данный момент элементы фирменного стиля (в виде логотипов, товарных знаков и т.д.) собраны в одном файле, там же приведен перечень разделов сайта и их назначение.

Заказ будет передан специалисту, который быстрее и качественнее других сделает демо-работу: эскиз (на базе материалов заказчика) главной страницы сайта.

Все указанные выше материалы предоставлю по требованию на имейл. По всем вопросам пишите по почте.

ЗЫ. После дизайна будет еще заказ на верстку