Дизайн + верстка

Требуется редизайн сайта тематики "эскорт". Редизайн + вёрстка всех страниц без изменения структуры сайта. Сайт построен на шаблонах, то есть нужен дизайн главной страницы и дополнительные корректировки, в шаблоны других страниц, соотвественные новому дизайну. Сайт, которому нужен редизайн: ...
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Требуется сделать дизайн интернет-магазина детской одежды + сверстать макет.
Желателен безналичный расчет.
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