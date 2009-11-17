Дизайн + верстка

$300
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок680 просмотров
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Требуется сделать дизайн интернет-магазина детской одежды + сверстать макет.

Желателен безналичный расчет.

14 лет назад
soloam
Анна 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
web-graphics
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
7 дней
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