Нужен дизайн флешки

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок232 просмотра
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Есть флешка, показывающая футбольный матч (примерно такая: http://s2.11x11.ru/matches/3570967 ). Нужно сделать для нее дизайн элементов - кнопки, регулятор звука, бегунок скорости просмотра, вкладки, шрифты - ну вобщем, полностью внешний вид всех элементов. Сам матч рисовать не нужно :)

Результат нужен, понятное дело, в векторе.

Оплата Вебмани, по факту.

Опыт в выполнении аналогичных задач - большой плюс.

Оставляйте сроки и цены.

14 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dmka7
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$55
1 день
Работа очень хорошего качества, сделана в срок. Цена приемлимая, в ходе работы учтены даже самые мелкие пожелания. Будем работать еще!
Отличный заказчик.Четко поставленная задача и своевременно оплаченная работа!Настоятельно рекомендую всем!!! +10
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