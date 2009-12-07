Нужно разработать дизайн для сайта.

Старый дизайн можно посмотреть тут besurf.ru Он заказчику нравился, нужно разработать что-либо на замену.

Необязательно в таком же стиле, главное чтобы дизайн был цельным.

Верстка может быть с полями или без, без разницы.

Вверху должно быть меню, слева раскрывающийся вниз список категорий товаров. (типа как тут http://www.realwood.ru/products/rw/iz_listvennicy/)

На ГС должны быть картинки групп товаров, так как сделано сейчас.

Дизайн дороже указанной суммы не предлагать.

Исполнители без портфолио не интересуют.

Дизайн нужен как можно быстрее, не в ущерб качеству конечно.